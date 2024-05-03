Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinin teşekkür etmediği tek siyasetçi kim çıktı?

Bir dönem Trabzonspor Başkanlığı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı Yapan Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan’da evinde geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybetmişti. Yılmaz’ın ölümü iş dünyası, spor ve siyaset camiasında derin üzüntüye neden olmuştu.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre Yılmaz’ın vefatı sonrası ailesin Hürriyet gazetesine tam sayfa teşekkür ilanı yayınladı.

İlanda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte iş ve siyaset dünyasından isimlere acılarını paylaştıkları için teşekkür edildi.

Ancak ilanda bir ismin adına yer verilmemesi dikkat çekti. İlanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adına yer verilmemesi. Bahçeli’nin adının anılmaması görenlerin dikkatini çekti.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Yılmaz ayrıca Trabzonspor’a kazandırdığı tesislerle biliniyor.

Mehmet Ali Yılmaz’ın başkanlık yaptığı dönemde Trabzonspor 1 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 Başbakanlık Kupası kazandı.