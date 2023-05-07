Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı ile ilgili açıklama yaptı. Büyükekşi, “Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz” dedi.

Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

Yılport Samsunspor’un şampiyonluk kupasını teslim etmek için Samsun’a gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi burada açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Samsun’u ve Samsunspor’u tebrik ettiğini belirtti. Büyükekşi, “Gerçekten 11 yıllık bir özlem vardı. Samsun'un yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş bir takımı vardı. Şimdi Samsunspor tekrar bu yıl bu imkanı Samsun'a getirmiş oldu. Bugün de inşallah akşam kupasını vereceğiz. Bu kupanın başka bir özelliği de var. Biliyorsunuz 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü.

Atatürk'ün ilk milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs Samsun olması. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 100’üncü kuruluş yıl dönümü. Hepsi bir araya geldi. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya gelmesi 100’üncü yılda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması, hepsi böyle güzel bir tevafuk oldu. Onun için özellikle Yüksel Yıldırım başkanımızı, yönetim kurulunu, teknik direktörü ve futbolcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki yıl güzel bir mücadele gösterir Samsunspor. Fair-Play içerisinde Süper Lig'e renk katar diye düşünüyorum” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ”

Önümüzdeki sezon yabancı kuralı ile ilgili sorulan soruya ise Büyükekşi, “Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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