Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

TFF başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı kuralının 9+2 şeklinde değişeceği iddialarının sorulması üzerine "Kural asla değişmeyecek" şeklinde cevap verdi.

Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun başlamasına az bir zaman kalmasına rağmen devam eden yabancı kuralı değişecek iddialarına TFF başkanı Mehmet Büyükekşi’den yanıt geldi.

Sabah gazetesinden Murat Özbostan’ın yönelttiği "Sayın Başkan, Süper Lig'de yabancı sayısının değişeceği ve 9+2 olacağına dair iddialar var. TFF'nin gündeminde böyle bir şey bulunuyor mu” sorusuna cevap veren başkan Mehmet Büyükekşi “Yabancı kuralı 9+2 olacak şeklinde değişecek haberleri nereden çıktı? Öyle bir şey yok. Kural asla değişmeyecek” şeklinde cevap verdi.

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