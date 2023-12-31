Mehmet Büyükekşi’nin ısrarının sonucu!..

Ne yalan söyleyeyim mutluyum!..

*

Mutluluğum; Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanmasını tüm Türkiye istemezken, bizim Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi Beyefendi her ne hikmetse…

Her ne nedenleyse…

Bu sevda nereden geliyorsa, bir türlü anlayamamamla birlikte, Beyefendi ısrarla ve inatla illa da orada oynanacak demez mi?

*

Hadi buyurun bakalım!..

Final oynayacak takımlar istemiyor…

Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan masum ve tarafsız milyonlarca yurttaşı istemiyor…

Ama Bay Mehmet Büyükekşi istiyor.

*

Yine aklıma başka bir şey takılıyor?

Bay Büyükekşi mi istiyor, yoksa Büyükekşi’nin bu konuda diretmesini isteyenler mi var?

*

Benimkisi sadece bir soru?

Neden öyle diyorum?

Takımlar dâhil, cümle alem orada oynanmasını istemezken, bu oynanma hasleti…

Sevdası…

Aşkı niye acaba?

Anlaşılır gibi değil!

*

Ortada dolaşan dedikodularla ilgili de herhangi bir yorum yapmayacağım.

Çünkü, öküzün altında buzağı aramıyorum.

*

Sonuçta ne oldu?

Sonuçta Arabistan yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu’na karşı takındığı tavır, açıkça ilan edildi.

Adamlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir spor kulübünün giydiği formadaki Kurucu Lider’inin fotoğrafına bile tahammül edemediler.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu ATATÜRK’ün fotoğrafının olduğu formalarla oynanmasını istemiyorlar.

Suudi Arabistan stat polisleri formalarında ATATÜRK fotoğrafı olan biletli seyircileri bile maça almamışlar.

Sahi ATATÜRK’ümüze karşı bu ne hiddet bu celal!..

*

Peki şimdi ne olacak?

Bay Büyükekşi, bu rezaletin bedelini; ödüllendirilerek mi, istifası istenerek mi ödeyecek, onu da süreç içerisinde göreceğiz.

Bana sorarsanız ödüllendirilir gibi geliyor.

*

Bu arada birbirlerine karşı ebedi dost ve rakip olan iki takımın başkanlarını; Sayın Ali Koç’u ve Sayın Dursun Aydın Özbek’i tebrik ediyorum.

“Mustafa Kemal ATATÜRK yoksa, orada Türkiye Cumhuriyeti de yoktur” kararlılığını nasıl da koydular!..

*

Yapılan ne çocukluk…

Ne meydan okuma…

Ne de bir kabadayılık olarak algılanmalı.

Her iki güzide kulübümüzün başkanlarının verdikleri doğru bir karardı ve milletin isteği de yerine geldi.

*

Ben şimdi merak ediyorum.

Bu duruma ülke yetkililerinin yorumu ne olacak?

*

Makalemi bir kitap etkinliği için geldiğim Almanya’dan yazıyorum ve maç akşamı kaleme aldım.

Belki yorum yapmışlardır ben bilmiyorum.

Birkaç gün sonra doğru-yanlış ortaya çıkacak, göreceğiz.

O zaman yeni değerlendirmeler yaparım.

Neyse, sonuç milletimizin gönlüne göre oldu ya!..