Kızılay’ımız nasıl bu noktaya geldi?

17 Nisan günü gazetelerin haber sitelerini tararken, bir haber sitesinde yer alan fotoğrafı görünce doğrusu çok üzüldüm.

Köklü bir kuruluşumuz olan Kızılay’ımız, 11 Haziran 1868 yılında, Cumhuriyetimizin ilanından 55 yıl önce kurulmuş. …

Bugün; savaşta, afetlerde ve olağanüstü olaylarda, Türk Milleti adına ulusal ve uluslararası yardıma koşan bir dernek.

İlkokulda okuduğumuz yıllarda Kızılay Haftası’nda zarflar dağıtılır, biz de o zarflara büyük bir heyecanla, şevkle ve zevkle harçlıklarımızı koyarak, Kızılay’ımıza katkı sunmanın heyecanını yaşardık.

Bugün ise aşağıdaki fotoğrafın tartışılması ne acı!..

Üzgünüm…

Üzgünüm çünkü Kızılay’ımızın daha yakın zamanda siyasetin bir kurumu haline getirilmesi insanı kahrediyor.

Nasıl oldu, ne ara oldu, o bizim varlığından güç aldığımız…

İnsanlık için çok önemli ve değerli bir kuruluş olduğuna inandığımız Kızılay’ın üzerinde, siyaset elinin olduğunun hissedilmesiyle, özellikle geçtiğimiz yıl, 10 ilimizde yaşanan depremde Kızılay’ın tartıştırılmasının olumsuz yansımaları mı acaba diyorum.

Aşağıdaki fotoğraf bana biraz da o günlerden itibaren, bir güven kaybına uğrayan ‘Kızılay yönetimine, bir tepki miydi ki?’ diye de düşünmeden edemiyorum.

Bu fotoğraf’ın, “ ‘Sabiha Gökçen Havalimanı’nda’ olduğu iddia ediliyor.” diyor haberde.

Fotoğrafta da görüleceği üzere üç yardım kuruluşuna ait bölmeler var.

UNİCEF…

KIZILAY…

Ve LÖSEV…

Unicef’e ve Lösev’e ait kutulara daha çok para atılırken, Kızılay’a ait bağış kutusunun boş olduğu görülüyor.

Sosyal medyada her konuda tartışılıyor olduğu gibi bu fotoğraf da tartışılıyormuş.

Kimi takipçiler “Deprem zamanı yaşananlara tepki” olarak değerlendirirlerken…

Kimileri de “Fotoğrafın çekildiği anda, yeni değişim olmuş olabileceğinden ve o ana denk geldiğinden Kızılay kutusunun içi boş.” değerlendirilmesi yapılıyormuş.