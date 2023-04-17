Mehmet Büyükekşi'ye açık çağrı. Tansu Sarı yazdı

Tansu Sarı, Ramazan ayı gerekçesiyle 19:00'dan 20:30'a alınan maç saatlerinin sabit kalması gerektiğini yazdı.

Mehmet Büyükekşi'ye açık çağrı. Tansu Sarı yazdı

Deveye sormuşlar

"BOYNUN NEDEN EĞRİ?" diye;

"NEREM DOĞRU Kİ?" demiş...

İşte bizim ülkede de yapılan işler;

Tıpkısının aynısı...

Tüm Dünya'da saatler 1 saat geri alınırken;

Biz "ELEKTRİK TASARRUFU" gerekçesiyle

Dünya'ya kafa tuttuk;

Saatlerimizi geri almadık...

Elektrik faturamız yaklaşık 40 lirayken

400-500 lira arasında seyretmeye başladı;

"İNDİRİM" dediler;

"BİNDİRİM" yaptılar...

"BİNALAR DEĞER KAZANIYOR" dediler;

"EMLÂK VERGİSİ" 30 kat arttı..

VATANDAŞIN CEBİNDEN yine

ASTRONOMİK PARALAR çıktı...

Yazının başında saatler dedik ya;

Tüm Dünya Nisan ayı başında

Saatlerini 1 saat ileri aldı..

Biz almadık..

RAMAZAN ayı geldi;

SÜPER LİG'deki gece maçları

"ORUÇ" dolayısıyla

19:00'dan 20:30'a alındı...

Perşembe günü itibariyle

RAMAZAN ayı bitiyor...

Maçlar yine 19:00'a alınıyor

YAZ ayına doğru yavaş yavaş adım atarken;

İnsanlar parklarda; sokaklarda dolaşıp eğlenirken

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi;

Tüm futbolseverlere

"DİZİNİZİ KIRIP EVİNİZDE OTURUN" diyor...

Sayın Mehmet Büyükekşi!

Bu yanlışınızdan dönün;

Maç saatlerini 20:30 olarak yeniden düzenleyin..

Hem insanlar adam gibi maçlarını izlesin

Hem de sona yaklaşırken

Süper Lig'den keyif alsın...

Çok geç olmadan..

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