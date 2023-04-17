Mehmet Büyükekşi'ye açık çağrı. Tansu Sarı yazdı

Deveye sormuşlar
"BOYNUN NEDEN EĞRİ?" diye;
"NEREM DOĞRU Kİ?" demiş...
İşte bizim ülkede de yapılan işler;
Tıpkısının aynısı...
Tüm Dünya'da saatler 1 saat geri alınırken;
Biz "ELEKTRİK TASARRUFU" gerekçesiyle
Dünya'ya kafa tuttuk;
Saatlerimizi geri almadık...
Elektrik faturamız yaklaşık 40 lirayken
400-500 lira arasında seyretmeye başladı;
"İNDİRİM" dediler;
"BİNDİRİM" yaptılar...
"BİNALAR DEĞER KAZANIYOR" dediler;
"EMLÂK VERGİSİ" 30 kat arttı..
VATANDAŞIN CEBİNDEN yine
ASTRONOMİK PARALAR çıktı...
Yazının başında saatler dedik ya;
Tüm Dünya Nisan ayı başında
Saatlerini 1 saat ileri aldı..
Biz almadık..
RAMAZAN ayı geldi;
SÜPER LİG'deki gece maçları
"ORUÇ" dolayısıyla
19:00'dan 20:30'a alındı...
Perşembe günü itibariyle
RAMAZAN ayı bitiyor...
Maçlar yine 19:00'a alınıyor
YAZ ayına doğru yavaş yavaş adım atarken;
İnsanlar parklarda; sokaklarda dolaşıp eğlenirken
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi;
Tüm futbolseverlere
"DİZİNİZİ KIRIP EVİNİZDE OTURUN" diyor...
Sayın Mehmet Büyükekşi!
Bu yanlışınızdan dönün;
Maç saatlerini 20:30 olarak yeniden düzenleyin..
Hem insanlar adam gibi maçlarını izlesin
Hem de sona yaklaşırken
Süper Lig'den keyif alsın...
Çok geç olmadan..