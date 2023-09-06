Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'ya yeni varyant cevabı

Bakan Koca, Eris varyantının Türkiye'de görülmediğini açıklamıştı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Eris varyantı Türkiye'de de mutlaka var. Bakmazsanız görmezsiniz.” sözlerini kullandı.

Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'ya yeni varyant cevabı

Cumhuriyet’in haberine göre; Covid-19’un Omicron varyantının bir alt türü olarak bilinen Eris varyantı dünyada yayıldı. Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) Eris'i 'Dikkati çeken varyant' şeklinde tanımladı.

Dünya çapında birçok kişinin ölümüne neden olan EG.5, diğer bir adıyla Eris, hızlı yayılması ile biliniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eris varyantının Türkiye'de görülmediğini açıklamıştı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a göre; varyantının Türkiye'de görülmemiş olması mümkün değil.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise Türkiye'de bulunan test yapma sistemine dikkat çekerek “Türkiye'de mutlaka var. Bakmazsanız göremezsiniz” dedi.

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“TÜRKİYE'DE MUTLAKA VAR”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Eris varyantı Türkiye'de de mutlaka var. Bakmazsanız görmezsiniz. Dünyanın bütün ülkelerinde görüldü. Türkiye'de yurtdışından gelenlere özel bir önlem uygulanmıyor. Turizm döneminde çok yoğun turist geldi. Şu anda Türkiye'de test yapmak çok zor çünkü insanların bunu güvenle yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın belli kriterleri olmalı. Bu kriterler salgının yaygın olduğu ve ağır seyrettiği ilk dönemde çıkarıldı. Vakalar daha hafif seyretmeye başladığından beri kriterler karşılanmadığı için test yapılamıyor. Ancak kişi kendi parasıyla test yaptırabiliyor” diye konuştu.

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“ÇOK HIZLI YAYILABİLİR”

Meslektaşlarının da kendisinin Türkiye'de son zamanlarda vakaların arttığı yönündeki gözlemine katıldığını ifade eden Ceyhan, “Bunun nedeni muhtemelen Eris varyantı. Omicron geliştikten sonra belli bir klinik tablo gelişti. Delta varyantı ile ağır seyreden dalgadan sonra vakalar hafif seyretmeye başladı. Eris de Omicron'un varyantlarından bir tanesi. Omicron varyantı ile aynı belirtileri gösteriyor. Hastaya bakarak 'Bu Eris varyantıdır' demek mümkün değil. Eris varyantının bu kadar dikkat çekmesinin sebebi daha hızlı bulaşması. Çok kısa sürede yayılabilir. Hızlı yayılım şuna yol açıyor: Hafif seyretse de kalp krizlerini arttırabiliyor, felç vakalarını arttırabiliyor. Aşı karşıtları da bu konuda yalan söylüyor. aşının kalp krizine yol açtığını söylüyorlar. Ama aslında riski oluşturan hastalık” dedi.

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