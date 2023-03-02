Mehmet Faraç: İstanbul'da 350 tane toplanma alanına AVM yapıldı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç Beyaz Tv’de katıldığı bir programda Duygu Çuhadar’ın sorularını yanıtladı. Faraç yaşanan depremlerin etkisinin artık bir kenara bırakılarak geleceğe odaklanmamız gerektiğini anlattı.

Sorumlu olarak yalnızca AKP iktidarını değil, bugüne kadar gelen bütün hükümetleri gören Faraç, İstanbul’da 500 tane toplanma alanının 370 tanesinin AVM ya da inşaata dönüştüğünü belirtti.

''500 TANE TOPLANMA ALANININ 370 TANESİNE AVM VE İNŞAAT YAPILMIŞ''

Mehmet Faraç programda ‘’Bu depremden çok daha sarsıcı, yıkıcı ihanetler var. Bütün o dönemden bu yana gelen siyasilerin, belediyelerin, denetim ofislerinin, imarla ilgili hepsinin korkunç ihmali var, gafleti var. İstanbul’da tam 24 yıldır deprem olacağı söyleniyor. 500 tane toplanma alanı var 370 tanesine avm ve inşaat yapılmış. 500 tane konteyner konulmuş. Ben bir tanesini Kadıköy’de gördüm diğerlerini göremedim.

''İKTİDARLARIN TAMAMI SUÇLU''

Depremin olması zaten bir gerçek. Yeni depremlere hazırlanma konusunda ne yazık ki yalnızca AKP’yi suçlamıyorum, daha önceki iktidarların tamamı suçludur. Şehircilik açısından, imar yağması açısından, yeşil alanların katledilmesi açısından öyle vahşi bir yapılaşma var ki İstanbul’da. Japonya’da, başka ülkelerdeki depremlerin sonuçlarına bakın. Orada, neden bu kadar zayiat olmadığı sorusunun tek yanıtı var. Devlet adaletli biçimde uyguluyor yasayı, yönetmeliği, yapı yönetmeliklerini, denetim ofisleri üzerindeki denetimleri, belediyenin imar üzerindeki tartışmalarını’’ dedi.