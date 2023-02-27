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Mehmet Faraç açıkladı: Depremden sonra fiyatlar en az yüzde 50 arttı

Gazeteci Mehmet Faraç, Kahrmanmaraş merkezli depremlerin ardından marketlerde ürünlere en az yüzde 50 zam geldiğini aktardı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 22:51
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Mehmet Faraç açıkladı: Depremden sonra fiyatlar en az yüzde 50 arttı

Mehmet Faraç açıkladı: Depremden sonra fiyatlar en az yüzde 50 arttı
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2023’te de 29 bin lirayı bulan yoksulluk sınırının yanından dahi geçemeyen asgari ücretle yaşamaya mahkûm edilen halk alım gücünün düşmesinden, esnaf ise her geçen günün daha büyük hayal kırıklığı yaşatmasından şikâyetçi.

Enflasyonla mücadele kapsamında birçok süper market ürün fiyatlarını bir süreliğine sabitlemişti. Ancak ne yazık ki bu durum uzun sürmedi.

Gazeteci Mehmet Faraç sosyal medya hesabından bir zincir markette sebze reyonunda çekilen videoyu paylaşarak şu notu düştü:

“Kıymanın kilosu 300 TL'ye dayanmış, sebze fiyatları ise uçmuş. Millet acaba karnını nasıl doyuruyor? İşte İstanbulda bir marketin sebze reyonununda az önce çekilen görüntü. Ne yazık ki depremden sonra fiyatlar en az yüzde 50 artmış. Denetim mi? Hak getire!.. Çünkü piyasa başıboş!!”

 

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