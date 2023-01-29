Mehmet Faraç ''Yeter artık'' diyerek CHP'deki olayları açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeter, söz milletindir" sloganımı eleştirmek isterken, istemeden CHP'yi hedef almıştı.

CHP'li Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsmet İnönü için "faşist" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, bu duruma tepki gösterdi. Faraç, ilk paylaşımında "Atatürk’e kefere diyen zata sesiz kalırsan, bu kez CHP'ye faşist der. Türk bayrağına sansüre susanlar, Fethullah saygı sunanlar, Atatürk'e katliamcı imasında bulunanlar! CHP yönetimi Bekaroğlu, Tuncay Özkan, Muhammed Çakmak, Orhan Sarıbal gibilerle mi büyüyecek? Yeter artık yeter" ifadelerini kullanırken, sonraki paylaşımlarında şunları söyledi:

"Hadi bunlar utanmıyorlar, katliamcı ve faşist dedikleri Atatürk’ün partisinden istifa etmiyorlar.

CHP yönetimi bunları ihraç etmeyecek mi?

Atatürkçüler bunlar ve Fethullah'a saygı sunan, Türk Bayrağının parti binasından sansürlemesine engellemeyen sinsi danışmanlara oy mu verecek?"

"Takım tutar gibi parti tutmam" diyen herkesin sahiplenmesi gerektiğini düşündüğü sözü paylaşan Faraç şunları söyledi:

"Atatürk'ün bu sözünün üzerine söz söylemeye gerek var mı?

'Ben Atatürkçüyüm, ben CHP'liyim, ben cumhuriyetçiyim, ben Kuvvacıyım' diyen herkes dersini çıkarsın, uyarısını yapsın.

'Ben bireyim, takım tutar gibi parti tutmam' diyen her aydın yurttaşa Gazi’nin en net vasiyetidir bu."