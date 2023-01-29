29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Mehmet Faraç "Yeter artık" diyerek CHP'deki olayları açıkladı

Mehmet Faraç "Yeter artık" diyerek CHP'deki olayları açıkladı

Mehmet Faraç, CHP'li üç ismin ifadelerine tepki göstererek, "Atatürk’e kefere diyen zata sesiz kalırsan, bu kez CHP'ye faşist der. CHP yönetimi Bekaroğlu, Tuncay Özkan, Muhammed Çakmak, Orhan Sarıbal gibilerle mi büyüyecek?" dedi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 19:45
Takip Et

Mehmet Faraç'tan CHP yönetimine: Atatürk’e kefere diyen zata sesiz kalırsan, bu kez CHP'ye faşist der

Mehmet Faraç ''Yeter artık'' diyerek CHP'deki olayları açıkladı
+
Aa
-

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeter, söz milletindir" sloganımı eleştirmek isterken, istemeden CHP'yi hedef almıştı.

CHP'li Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsmet İnönü için "faşist" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, bu duruma tepki gösterdi. Faraç, ilk paylaşımında "Atatürk’e kefere diyen zata sesiz kalırsan, bu kez CHP'ye faşist der. Türk bayrağına sansüre susanlar, Fethullah saygı sunanlar, Atatürk'e katliamcı imasında bulunanlar! CHP yönetimi Bekaroğlu, Tuncay Özkan, Muhammed Çakmak, Orhan Sarıbal gibilerle mi büyüyecek? Yeter artık yeter" ifadelerini kullanırken, sonraki paylaşımlarında şunları söyledi:

"Hadi bunlar utanmıyorlar, katliamcı ve faşist dedikleri Atatürk’ün partisinden istifa etmiyorlar.

CHP yönetimi bunları ihraç etmeyecek mi?

Atatürkçüler bunlar ve Fethullah'a saygı sunan, Türk Bayrağının parti binasından sansürlemesine engellemeyen sinsi danışmanlara oy mu verecek?"

"Takım tutar gibi parti tutmam" diyen herkesin sahiplenmesi gerektiğini düşündüğü sözü paylaşan Faraç şunları söyledi:

"Atatürk'ün bu sözünün üzerine söz söylemeye gerek var mı?

'Ben Atatürkçüyüm, ben CHP'liyim, ben cumhuriyetçiyim, ben Kuvvacıyım' diyen herkes dersini çıkarsın, uyarısını yapsın.

'Ben bireyim, takım tutar gibi parti tutmam' diyen her aydın yurttaşa Gazi’nin en net vasiyetidir bu."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Turgut Yılmaz
29.01.2023 20:11
Sayın Faraç sonuna kadar haklıdır.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
2
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
3
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
4
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
5
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
6
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
7
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿Yılmaz Vural: Allah'a çok şükür
﻿Yılmaz Vural: Allah'a çok şükür
﻿Yılmaz Vural: Allah'a çok şükür
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.