Mehmet Şimşek en çok vergi kaçırılan sektörü açıkladı. 'Sabahtan akşama kadar satıyorlar'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışılıkla mücadele konusunda dikkat çeken örnekler verdi. Şimşek'e göre en çok vergi kaçağının fırınlarda yaşandığını ifade eden Mehmet Şimşek 65 milyon liraya lükse araç alan binlerce vatandaş bulunduğunu ve bunların kazançlarını belgeleyemediğini öne sürdü. .

ŞİMŞEK FIRINCILARI HEDEF ALDI

Kimsenin vergi vermek istemediğini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en düşük KDV’nin ekmekte olduğunu kaydetti. Şimşek, ‘’Siz hiç fırıncının size hiç verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar’’ dedi.

65 MİLYONA ARABA AL VERGİ KAYDIN OLMASIN

Mehmet Şimşek vergi kaçağı konusunu anlatırken çarpıcı bir tablo sundu. İşte o tabloda dikkat çeken örnekler Şimşek söyle sundu

* Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş.

*Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor

BERBER ANISI

Bakan Şimşek bir arkadaşının berberde başından geçen bir olayı da milletvekillerine anlattı. Şimşek'in verdiği diğer örnekler:

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* Arkadaşım İstanbul’da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım ‘Üzerimde nakit yok’ deyince esnaf ‘Bankamatik yakında’ diye cevap veriyor.

* Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN’a göndermesini söylüyor. Banka müdürü ‘Şirkete ya da size aitse olur gönderirim’ diyor. Fakat kuaför, IBAN’ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez ‘IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum’ diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS’tan çekiyor.

* Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya da yüzde 20-25 komisyon istiyor. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?

BAKAN ŞİMŞEK EKONOMİ HAKKINDA BİLGİLER DE VERDİ

Bakan Şimşek milletvekillerine ekonomiyle ilgili bilgiler de verdi. Dövize yönelmenin kök sebebinin enflasyon olduğunu belirten Bakan Şimşek Çift haneli enflasyon olunca vatandaş kendisini enflasyondan korumak için ya faize ya altına ya da dövize gidebileceğini ifade etti. Şimşek ayrıca dış borcunun yönetilebilir bir seviyede olduğunu söyledi