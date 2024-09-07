Mehmet Şimşek Fitch yorumu

Kaynak: DHA
Mehmet Şimşek Fitch yorumu

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'' dedi.

Türk ekonomisine dair değerlendirmesini açıklayan Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiğini, not görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 büyümesini beklendiği, Avrupa Birliği'nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek ''Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'' ifadelerini kullandı.

Bakan şimşek şunları söyledi:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız.”

Son Haberler
Calafiori sakatlandı. Arsenal endişelendi
Calafiori sakatlandı. Arsenal endişelendi
Ayı korkusu balları erken hasat ettirdi
Ayı korkusu balları erken hasat ettirdi
Kahramanmaraş depremi sonrası Şükrü Ersoy’dan kritik açıklama: Daha büyük deprem olacak mı?
Kahramanmaraş depremi sonrası Şükrü Ersoy’dan kritik açıklama: Daha büyük deprem olacak mı?
Mehmet Şimşek Fitch yorumu
Mehmet Şimşek Fitch yorumu
Cinayete kaza süsü vermişlerdi. Tahliye ve beraat çıktı
Cinayete kaza süsü vermişlerdi. Tahliye ve beraat çıktı