Mehmet Şimşek istese de düzeltemez

SPK, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır” denildi. Aslında ise SPK hakkında, borsada aşırı kırılganlığı önleyemedi, diye soruşturma açmak gerekir.

Kaldı ki, bugünkü derin ekonomik krizi, bugünkü siyasi iktidar döneminde ne Mehmet Şimşek, nede bir başkası zaten çözemez.

Aslında biz bu günlere bir gecede gelmedik…

Mehmet Şimşek’in de yönetimde olduğu ekonomi yönetiminin yanlışları nedeni ile geldik. Bu yönetim, planlamayı kaldırdı, sıcak paraya biat etti ve bu nedenle üretim dışa bağımlı oldu, kamunun ve kamu bankalarının kaynakları yandaş medya kurmak için harcandı, bütçe siyasi popülizm aracı oldu. Sonuçta Dünya’nın en kırılgan ekonomisi olduk. Sorunlar birikti ve faiz nas olayı ile bir gecede kırıldı.

Eğer 2021 TL krizinden hemen sonra, ekonomi yönetimi iktisatçılara bırakılsaydı, İMF ile de anlaşarak 3 yıllık ciddi bir istikrar programı yapılsaydı, yeniden bir güven oluşurdu ve kriz derinleşmezdi.

Bundan sonra bugünkü siyasi tablo değişmezse, ekonomi dibe vurmadan kurtulamayız.

Mehmet Şimşek’in yerinde olsam bir gün durmam… Çünkü iyi niyetli olsa da, çok istese de artık krizi çözemez. Nedenlerine gelince;

1.Siyasi ve ekonomik dengeler, kamu kaynaklarının paylaşılması ve siyasi popülizm üstüne kurulmuştur.

Sözgelimi, Mehmet Şimşek devlette verimliliği artırmak için, liyakat esasını getirebilir mi? Getiremez. Aksi halde ortada ittifak ve iktidar kalmaz.

Örnek İki… Mehmet Şimşek kamuda tasarruf ve mali disiplin dedi. Ama çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamuda tasarruf ve mali disiplin sağlanması imkansızdır.

Örnek Üç… Mehmet Şimşek ihale kanununu değiştirebilir mi? Bu yolla kamu ihalelerinden siyasi yandaşları tasfiye edebilir mi?

Örnek Dört… 2012 yılına kadar Türkiye sıcak para cenneti oldu. Sıcak para nedeni ile TL değer kazandı. Üretim ithalata bağımlı oldu. Ekonomide kırılganlık arttı. Bu süreçte Mehmet Şimşek de vardı. Şimdi bundan sonra sıcak para ve spekülatif sermayeye kontrol mü getirecek? Doğrudan yabancı yatırım sermayesine teşvik mi verecek?

Örnek Beş… Mehmet Şimşek, yapısal sorunları çözmek için gerekli olan planlamayı yeniden getirebilir mi?

Örnekleri artırabiliriz, ancak Mehmet Şimşek istese de bu saydıklarımın hiçbirini yapamaz.

2.Ekonomik altyapıyı kimse düzeltemez ve yeniden güveni sağlayamaz.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ekonominin altyapısıdır. Bundan sonra Mehmet Şimşek, yargıya bağımsızlık getirebilir mi? Anayasa Mahkemesi kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlayabilir mi?

3.Atı alan Üsküdar’ı geçti. Geleceğimiz de zaten ipotek altına alındı.

Kamu özel işbirliği anlaşması yoluyla, hükümet maliyetlerin çok üstünde ve talep garantili yatırım yaptı. Devlet müteahhitlere kefil oldu. Atıl hastane binaları ve hava alanları yapıldı. Talep garantisi nedeni ile gelecek yılların bütçesi ipotek altına alındı. Bu durumu kim olsa düzeltemez.

Devletin, belediyelerin ve vakıfların birçok arazisi, binası ve imkanları bazı vakıflara verildi. İktidar değişmeden bunları kimse geri alamaz.

Sonuç olarak, Mehmet Şimşek, uzmanlık alanı dışında, ağır ve kim olursa olsun sonuç alınması mümkün olmayan, bir yükün altına girdi.

Not: Değerli okurlarımın, Türkiye’nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarım.