Mehmet Şimşek neşteri vurdu! Kamuya yeni yasaklar geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mehmet Şimşek neşteri vurdu! Kamuya yeni yasaklar geliyor
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nden ekonomi politikalarıyla ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Hazine Bakanlığı önderliğinde kamu harcamaları, tasarruf tedbirleri, vergi kaçağı, kayıt dışı önleme, bina ve araç alımı gibi konular için yeni kararlar geliyor.

Emrah Özcan’ın aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın liderliğinde yapılacak olan sıkılaştırma politikası, taviz verilmeden uygulanacak; kamu harcamaları azaltılacak, tasarruf önlemleri artırılacak ve tüketimi kısıtlayacak çeşitli adımlar atılacak. Sıkılaştırma yükünün büyük bir kısmı kamu sektörü tarafından üstlenilecek.

KAYIT DIŞI VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İÇİN TEDBİRLER

Kayıt dışı ekonomiye müdahale edilecek ve vergi kaçakçılığını en aza indirecek tedbirler alınacak.

TARIMSAL DESTEKLERDE KESİNTİ YOK

Tarımsal üretim, kaliteli yatırımlar ve sulama ile baraj projeleri öncelikli hale getirilecek. Tarımsal desteklerde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

HER KURUM BELİRLENEN BÜTÇE SINIRLARI İÇİNDE KALACAK

Her kurum, bakanlık ve belediye, bütçelerinde belirlenen sınırlar içinde kalacak. Belediyelere yapılan destekler sınırlandırılacak ve fonlarını daha etkin kullanmaları konusunda teşvik edilecekler.

ARAÇ ALIMI VE KİRALAMAYA KISITLAMA

Araç alımı ve kiralaması üzerindeki kısıtlamalar artırılacak. Yeni kamu binalarının alımı ve kiralanması kesinlikle yasaklanacak ve kamu bina giderlerinde tam tasarruf önlemleri alınacak.

BEŞ YILDIZLI OTELDE SEMİNER DÖNEMİ BİTTİ

Yurt içi ve yurt dışı toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi etkinlikler için talepler olduğunda, her kurum kendi binasında ve bulunduğu yerde bu programları gerçekleştirecek

İHALELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Kamu İhale Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacak. Kamu ihale mevzuatı, uluslararası norm ve standartlara uygun hale getirilecek şekilde güncellenecek.

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