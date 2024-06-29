Mehmet Şimşek patronları buna ikna edebilecek mi?

Düzenleme: Kaynak: AA
Mehmet Şimşek patronları buna ikna edebilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemeleri konusunda iş dünyasının liderleriyle 1 Temmuz Pazartesi günü bir araya gelecek.

Patronları buna ikna edebilecek mi?

Toplantıda, vergi adaleti ve verimliliğini artırmak, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve gelire göre adil vergilendirme sağlamak amacıyla hazırlanan yeni vergi yasa tasarısı ele alınacak.

Bakanlık, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını hedefleyen bu tasarı üzerinde titizlikle çalışmaktadır.

PATRONLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Ayrıca, çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisi gibi uygulamaların detayları, sektör temsilcilerine aktarılacak. Bakan Şimşek, sektörün öneri ve görüşlerini dinledikten sonra, tasarıyı hükümet ve parti organlarına sunacak. Bu önemli toplantı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilecek ve TOBB, TİM, MÜSİAD gibi önemli kuruluşların liderleri katılım gösterecek.

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