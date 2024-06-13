Mehmet Şimşek uyuşturucu baronlarını adım adım takip etti. Baronların bittiği an ortaya çıktı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Polis ekipleri yaptığı operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirirken çok sayıda çete çökertildi ve uyuşturucu baronları yakalandı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 20 baronun nasıl yakalandığı ortaya çıktı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, baronların nasıl yakalandığını anlattı. Uludağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de operasyonları adım adım takip ettiğine dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin muazzam bir çalışma yaptığını belirten Uludağ, "Operasyonda baronlara çiçek ismi verdi. Lale, orkide, sümbül, papatya... Ekipler operasyonda herhangi bir sızıntı olmaması için böyle bir karar aldı." dedi.

BARONLARIN BİTTİĞİ AN ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun 10 ay sürdüğünü aktaran Nihat Uludağ, "Asla bir baron uyuşturucu sevkiyatına karışmaz, uyuşturucuya el sürmez. Baron da olsanız, bu organizasyon için bir temas kurmanız gerekiyor. Baronlar da kendi aralarında iletişim için ByLock benzeri bir program geliştirmişler. Dünya polisi bu programlardaki deşifreleri yapamadı, Türk polisine verdi. Ekipler operasyonu fiziken de delillendirdi. İşte baronların bittiği an bu oldu." şeklinde konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK YAKINDAN TAKİP ETTİ

Ekonomi yönetiminin de operasyonu yakından takip ettiğini söyleyen Uludağ, "Toplamda 39 milyar lira nakit para, yüzlerce araç, yüzlerce gayrimenkul ve yüzlerce arsalara el konuldu. 100 milyar liraya yakın uyuşturucudan elde edilen para kamulaştırdı. Biz operasyonlarda Maliye'yi hiç göremezdik. Mehmet Şimşek de bu operasyonu yakından takip etti." dedi.