Mehmet Şimşek'ten enflasyon sonrası ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi Serkan Talan
Mehmet Şimşek'ten enflasyon sonrası ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak enflasyonun öngörüleri doğrultusunda gerilediğini açıkladı.

Merakla beklenen Mart ayı enflasyon oranları bugün hem ENAG hem de TÜİK tarafından sabah saatlerinde açıklandı. Açıklanan oranlarda ENAG ve TÜİK arasında neredeyse 2 katlık bir fark bulundu. ENAG’ın enflasyon oranlarına göre yıllık artış yüzde 124,63 oranında olurken, TÜİK’e göre bu oran yüzde 68,50 olarak belirlendi.

İki oran arasındaki fark kafalarda soru işareti oluştururken enflasyon oranlarının açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama geldi.

Şimşek enflasyon oranının beklentileri doğrultusunda düştüğünü açıkladı. Sıkılaşma politikasına devam edileceğine dair mesaj veren Şimşek’in açıklaması şu şekilde:

“Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız. “”

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