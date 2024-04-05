Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP’nin oy kaybedeceği ve birçok ili kaybedebileceği, seçimlere son iki hafta kala belli oldu. Bu sebeple, bazı parti yöneticileri ve milletvekillerinin, kötü gidişata dur demek amacıyla Erdoğan’a bazı adımlar atma önerisinde bulunduğu öne sürüldü.

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlere az bir süre kala Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü ve “Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?” sorusunu yönelttiği ileri sürüldü. Konu hakkında, Mehmet Şimşek’in Erdoğan’a olumsuz cevap verdiği iddia edildi.

11-12 İLİN KAYBEDİLECEĞİ ANLAŞILMIŞ

AKP içinde, seçim haftasında yapılan değerlendirmeler sırasında, imkanların zorlanıp emekli başına bin TL verilmesi ya da bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye yükseltilmesi durumunda bile bunun sahada karşılık bulmayacağı ve muhalefetin söylediği 7-10 bin liralık seyyanen zammın yapılmasının da mümkün olmadığı görüşünün öne çıktığı yer aldı.

Bu sebeple, 31 Mart yerel seçimlerinde son haftaya girilirken, Ankara ve İstanbul dışında 11- 12 ilin daha kaybedileceği öngörülmüş.

"SEÇMENİMİZ BİZİ GÖRMEZDEN GELİP YÜZÜNÜ ÇEVİRİYORDU"

AKP içinde, yerel seçimde yaşanan yenilginin yalnızca ekonomiye bağlanmasına da itiraz edildiği ileri sürüldü. Parti kurmayları; ‘Teşkilatların seçim yorgunu olması’, ‘Nasılsa her seferinde biz kazanıyoruz’ şeklinde bir rehavetin yaşanması ve aday tespitlerinde yaşanan sorunlar gibi sebeplerin de seçim sonuçlarında payı olduğuna işaret ediyor.

Aynı zamanda, parti kaynakları, sandığa gitmeyecek olan seçmenleri sahada gözlemlediklerini söyleyerek, “Seçim çalışması yaparken bizim seçmenimiz bizi görmezden gelip yüzünü çeviriyordu” ifadesini kullandı.

AKRABALARINI BİLE İKNA EDEMEMİŞLER

AKP yöneticileri ve milletvekillerinden bazıları, akrabalarını bile sandığa gitme noktasında ikna etmekte zorlandıklarını iletti ve partideki toplantılarda, “AK Parti’nin 11 milyondan fazla üyesi var, her bir üye bir kişiyi bile ikna etse, 22 milyon oy almamız gerekirdi. Ama AK Parti’nin bu seçimde aldığı oy 16,3 milyon” değerlendirmesi yapıldı.