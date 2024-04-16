Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması. Dedikodular her yeri sarmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması. Dedikodular her yeri sarmıştı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile arasında gerginlik olduğu iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamada geldi. sosyal medya paylaşmınında bulunan Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında gerginlik olduğu iddialarını yalanladı. Şimşek de sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yapıp yalan haberlerle gündem oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. "Bizim derdimiz memlekete hizmet." ifadelerini kullanan Şimşek, Erdoğan’ın ekonomi yönetimine tam destek verdiğini vurguladı.

Bakan Mehmet Şimşek atılan iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, enflasyonu düşürmek konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Ayrıca Şimşek, çıkan dedikodulara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

ŞİMŞEK SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞU İFADELERİ PAYLAŞTI:

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun.

Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.

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