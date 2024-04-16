Decathlon'dan Türkiye kararı. 15 gün sonra bunu yapacaklar. Toplam 46 mağazası var

Türkiye’deki ürünlerinin yüzde 21’ini yerel olarak üreten ve iç piyasadan ihracat yapan bu global spor markası, mayıs ayında bu yeni hizmeti sunacak.
Decathlon, yakın zamanda tüm dünya çapında marka kimliğini yeniledi ve satış ve pazarlamaya daha çok odaklandı.
10 yıl önce Türkiye pazarına giriş yapan ve bugün 46 mağazaya sahip olan marka, marka portföyünü basitleştirerek metrekare sınırını kaldıracak ve konsept mağazalar açacak.
Ayrıca, Decathlon, yurtdışındaki mağazalarında uyguladığı kiralama, ikinci el ürün ve defolu ürün satış hizmetlerini Türkiye pazarına da getirecek.
Dolanbay, markanın çevre bilincini ve duyarlılığını göstermek amacıyla, global yapılanmada uygulanan ikinci el ürün, kiralama ve hasarlı ürün satış uygulamalarını Türkiye’ye de getireceklerini söyledi.
Bu hizmetler için altyapı hazırlıklarının devam ettiğini belirten Dolanbay, mayıs ayından itibaren Türkiye’deki mevcut 10 mağazada ikinci el ürün satışına başlayacaklarını duyurdu.
Haziran ayında ise yeni bir uygulamanın Türkiye’de kullanıma sunulacağını açıkladı.
Dolanbay, Decathlon’un 10 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösterdiğini ve 80 farklı spor dalına yönelik ekipman sunduğunu belirtti.
Dolanbay, “Decathlon, spor giysilerinden ayakkabılara, spor aksesuarlarından açık hava aktiviteleri için gereçlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
Şirket, ürünlerini daha anlaşılır hale getirmek için marka portföyünü yeniledi ve tüm spor seviyelerinden insanlara ekipman sunuyor” dedi. Dolanbay, Türkiye’de en çok satılan ürünlerin kamp ürünleri olduğunu da belirtti.
Decathlon, “Ready to Play?” sloganıyla her yaştan insanı spora davet ediyor. Markanın yeni mottosu ‘spor insanın dışında değildir’. Marka, yeni dönemde logosunu ve logo renklerini de yeniledi.
Dolanbay, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 70’i hareketsiz durumda. Obezitenin 1980’den bu yana Avrupa’da yüzde 150 oranında arttığı düşünüldüğünde, çocuklarımızın geleceği için endişe verici.
Decathlon olarak, sporun toplumların daha sağlıklı ve mutlu olmasına yardımcı olduğuna, hatta bu konuda hayati bir rol oynadığına inanıyoruz.
Decathlon’un temel amacı, bireyleri sporun keyif ve faydalarıyla harekete geçirerek, herkes için pozitif etki yaratmak.
Bunun için ‘herkesin kendi koşullarına göre spor yapmasına olanak sağlamak’ hedefimiz doğrultusunda, sporun ‘kazanmaktan fazlası’ olduğunu vurgulayan yenilikçi bir kültür benimsiyor ve bu kültürü yaygınlaştırıyoruz” diye konuştu.
Decathlon, bir dünya markası olarak, Türkiye’deki ürünlerinin yüzde 21’ini Adıyaman, Ankara ve Van’daki üretim tesislerinde üretmektedir.
Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, sadece Türkiye pazarına değil, aynı zamanda ihracata da ürün sağladıklarını belirtti.
Dolanbay, “Türkiye, sadece perakende satışta değil, aynı zamanda üretimde de aktif olduğumuz bir pazar. Etkinlikler açısından bakıldığında, Türkiye en aktif bölgelerimizden biri. Etkinlikler, yerelden globale doğru akıyor” şeklinde konuştu.