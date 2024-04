Carlingen'le 500 milyonu nasıl tokatladığını adım adım anlattı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Vatandaşları piramit satış sistemi (ponzi) yöntemiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Carlingen şirketinin sahibi Cengiz Acar’ın yatırımcılarına tavsiyeler verdiği videolar ortaya çıktı.

Videolarda Acar, sistemin artılarından bahsederken müşterilerin 100 puana ulaşacağı zaman elde edeceği avantajlardan bahsediyor. Müşterilerin 100 puana ulaşması durumunda hesaplarına 5 bin liralık mağaza tanımlanacağı belirten Acar, bir diğer videosunda 30 bin barajını geçenlere bisiklet edeceğini anlatıyor.

150 BİN TL FAİZSİZ AİLE KREDİSİ

Acar bir başka videoda ise Muharrem İnce'nin dansı gibi eğlenceli videolar çekin derken evlenen çiftlere verilecek krediden de örnekler veriyor. Acar şu ifadeleri kullanıyor:

Yani attığınız videoların bir tanesi kampanya videosu olsun, bir tanesi de böyle esenlikle ekleyin, eğlenceli bir şey olsun, böyle aktif, böyle hareketli, şu Muharrem ince dansı gibi, öyle olmasın tabii ama.

Yani şimdi arkadaşlar eğlenceli insanları, eğlenceli danışmanı, ilgili danışmanı insanlar seyir, arkadaşını sever. Yani mesela espri yapabilirsiniz, yani mesela espri, ben olsam derim ki, şu an mesela Cumhurbaşkanı dedi ki Tayyip baba dedi ki 150 bin lira kredi veriyoruz, iki yıl ödemezsiz kime?

Evlenmek isteyenlere. Müşteriniz pek varsa tam zamanı, yani bir adayı bulalım. Bir arkadaşlar bir neşeli, bir konuşma, ki ben size şimdi resmini atacağım, gerçekten 150 .000 lira veriliyormuş. Ayrıca böyle aile katkı olayları falan varmış.

Ben hatta bizim yönetimi attım, evlenmek isteyen arkadaşlarımız varsa tam zaman dedim yani. Çünkü tabii Tayyip Erdoğan da haklı, çünkü doğum olması, evlenmesi gerekiyor, toplum böyle gelişiyor. Yani o da haklı yani bu noktada.

Destek de veriyorlar şu an, o da güzel, gayet başarılı bir hareket. İnşallah her şey yolunda gider, her şey güzel olur. Bakalım kimler evlenecek? Kolay gelsin arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Sizden de aynı performansı ve fazlasını bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Alanya’da, Carlingen Global adlı firmaya Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon gerçekleştirildi!

Bu operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Cengiz Acar da tutuklanmıştı.

Mahkeme tutanaklarında 2 bin 500 müşterinin mağdur olduğu iddiaları yansırken firma yöneticileri mağdurların 36-37 kişi olduğunu belirtmişti.