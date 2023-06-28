Mehmet Yardımcı’nın 60 Sanat Yılı’na Dost Yazıları: DOSTLARA SELAM OLSUN

Yazarımız Dr. Mehmet Yardımcı’nın kitabının ön sözünde Necdet kurt, şu ifadelere yer veriyor:

“Bazı kişiler vardır, adı anıldığında hemen akla belli bir yöre gelir… Mehmet Yardımcı denince de Zile akla gelir. Çalışmalarının önemli bir kısmı Zileli Âşıklar üzerine olmasının yanında, kendi şiirlerinde de buram buram Zile kokar.

2012'de yaş haddinden emekli olan Mehmet Yardımcı, meslek hayatında binlerce öğrenci yetiştirmiş, akademik hayatında 12 yüksek lisans ve üç doktora yönetmiştir. Yazı hayatının 60. Yılında 51 kitap, 200'ün üzerinde makale, 150'den fazla çoğu uluslararası olmak üzere kongrelerde bildiri sunması; Yeniçağ gazetesindeki Kültürel Derinlik adlı köşesinde çoğu halk bilimi olmak üzere edebi konularda haftada bir köşe yazısı yazması ise takdire şayandır. Mehmet Yardımcı adına 50. Sanat Yılında geçmişte lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan İ. Seçkin Aydın tarafından kapsamlı bir armağan kitabı hazırlanmıştı. 60. yılda da hocaya bir sürpriz yapalım düşüncesiyle 120 sayfalık bir dergi ilk 60 sayfasını Mehmet Yardımcı Dosyası olarak ayırmak istedi. Fakat dostlardan gelen yazılar 150 sayfayı geçince dosya fikrinden vazgeçip kitap yapma gereği do sadece yazanların değil, tüm dostlarının duygularının ifadesi olarak düşünüyorum.”

Necdet Kurt’un, hazırladığı kitap Âşıkça Yayınevi tarafından yayımlandı.

Kitapta; Fatih Yardım, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Öcal Oğuz, Sabri Koz, Prof. Dr. Özlem Fedai, Dr. Hüseyin Tuncer, Öğr. Gör. Feyyaz Sağlam, Mustafa Özcivan, Prof. Dr. Ali Yaman, Hayrettin İvgin, Dr. Doğan Kaya, Kamber Durna, Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan, Prof. Dr. İbrahim Tüzer, Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, Lütfi Vidinel, Hasan Akar, Zeynel Beksaç, Aziz Serbest, Prof. Dr. İbrahim Seçkin Aydın, Prof. Dr. Hakan Ülper, Bekir Öğüt, Hüseyin Ergezen, Ahmet Divriklioğlu, Arslan Akyol; Mehmet Yardımcı ile anılarını ve onunla ilgili duygu ve düşüncelerini kaleme almış.