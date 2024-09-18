Mehmetçik fırtına estirdi. İzleyenlerin gözleri doldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Mehmetçik fırtına estirdi. İzleyenlerin gözleri doldu

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tatbikat-24, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor. Tatbikat süresince gerçekleştirilen çeşitli operasyonel senaryolar ve tatbikat faaliyetleri, katılımcı birimlerin koordinasyonunu ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın çeşitli aşamalarını gösteren görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu paylaşımlar, tatbikatın kapsamını ve uygulama süreçlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor.

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