'Mehmetçik Gazze’ye' sloganları atan Furkan Bölükbaşı bir kadınla bira tokuştururken görüntülendi

Geçtiğimiz yıllarda Atatürk'e hakaretler eden ceza alan, daha sonra ise "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları atan Furkan Bölükbaşı bu kez Nisa Çaydan adlı kişiyle Aqua Florya AVM’de Hayal Kahvesi adlı mekanda bira tokuştururken görüntülendi.

Çevredeki vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerin ardından o anları sosyal medya hesabından Nisa Çaydan da paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık tepki toplayan Bölükbaşı ve Çaydan’ın fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

FOTOĞRAFI SİLDİ

Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı paylaşan Çaydan, kısa bir süre sonra söz konusu fotoğrafı sildi.

Bira tokuşturma fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Bölükbaşı'nın "Mehmetçik Gazze'ye" açıklamalarını hatırlattı ve "Mehmetçik Gazze'ye gitsin Furkan keyif yapsın" demekten kendini alamadı.