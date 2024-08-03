Troll Furkan Bölükbaşı Haniye için ‘Kanı yerde kalmayacak’ dedi unutamayacağı cevabı yedi. Naapcan Starbucks mü bascan?

Düzenleme: Cemile Balcı
Troll Furkan Bölükbaşı Haniye için ‘Kanı yerde kalmayacak’ dedi unutamayacağı cevabı yedi. Naapcan Starbucks mü bascan?

AKP'ye yakınlığıyla bilenen Furkan Bölükbaşı’nın İsmail Haniye için “Kanın yerde kalmayacak” notunu düştüğü paylaşıma “Naapcan... Starbucks mü bascan?” yorumu geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına göre, Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta saldırı yapıldı.

Haniye'nin naaşı Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya götürülerek defnedildi. Haniye’nin ölümü İran, İsrail ve Gazze’deki dengeleri değiştirmenin yanı sıra Türkiye’de birçok değişikliğe yol açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 2 Ağustos 1 günlük yas ilan edilen Türkiye’de milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram'a da BTK tarafından erişim engeli getirildi.

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TROLL BÖLÜKBAŞI'NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Haniye’nin ölümü Türkiye’de gündem olurken, AKP'ye yakınlığıyla bilenen ve sosyal medyada 'troll' olarak adlandırılan Furkan Bölükbaşı’nın paylaşımı gündem oldu. Sosyal medya hesabından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin fotoğrafını paylaşan Bölükbaşı, Haniye için “Ümmetin şanlı kumandanı. Şehit İsmail Haniye” ifadelerine yer verdi.

“Kanın yerde kalmayacak” diyen Bölükbaşı’nın “Yemin olsun hesabını soracağız” ifadesini kullanması dikkat çekti ve çok sayıda yorum aldı.

Bölükbaşı’nın paylaşımının altında “Ne etkileşim geliyor böyle tweetlerden değil mi furkan? Ne zaman soracaksın hesabı, takılalım ardına gelelim biz de” , “Sosyal medyadan hesap sorulmuyor ama bilgin olsun .!”, “Evet hemen 1 kutu kola alıp döküyoruz hesap sormak için” şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Bölükbaşı’na gösterilen tepkilerin en dikkat çekeni ise bir kullanıcının paylaşımı alıntılayarak yaptığı "Naapcan...Starbucks mü bascan?" yorumu oldu.

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