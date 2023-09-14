Mehmetçik'e iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Katıldığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralar savuran CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi

Mehmetçik'e iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik iftiraları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun fezlekesi, Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında TSK'ya iftiralar savurmuştu. Tanrıkulu, "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz, bunları sorgularız. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" ifadelerini kullanmıştı

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