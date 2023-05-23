Meksika alarmda. Milyonlarca kişiyi bekleyen tehlike

Meksika'da faaliyete geçen yanardağ milyonlarca kişinin bölgeden tahliye edilmesine sebep olabilir.

Meksika alarmda. Milyonlarca kişiyi bekleyen tehlike

Editör: Osmancan Erok

CNN'de yer alan habere göre Meksika'daki milyonlarca insan geçen haftadan bu yana kül püskürten bir yanardağın yeniden aktifleşmesinden dolayı tehlike altında.

Ülkenin orta kesimlerinde bulunan Popocatépetl yanardağından çıkan kül, Mexico City'deki uçuşları erteledi ve yetkililerin onlarca belediyedeki okulları kapatmasına yol açtı.

Mexico City'nin yaklaşık 72 kilometre güneydoğusunda ve Morelos, Puebla eyaletleri ile Meksika eyaleti arasında yer alan yanardağın 60 kilometrelik yarıçapında yaklaşık 25 milyon insanın yaşadığı bildirilidi.

Pazar günü, Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu (CNPC) volkanik tehdit seviyesini "sarı faz 3" e yükseltti ve bu da yanardağın bitişiğindeki kasaba ve köylerde yaşayan yaklaşık 3 milyon insanı tetikte olmaya ve olası bir tahliyeye hazırlanmaya çağırıyor.

CNPC ayrıca daha büyük volkanik aktivite ve külün yakınlardaki birkaç kasabaya yüksek hızda dağılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca yakınlarda yaşayanların açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiye edildi.

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