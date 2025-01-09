Meksika enflasyonu son dört yılın en düşük seviyesinde

Meksika Merkez Bankası’nın %2 ila %4 arasında belirlediği enflasyon hedef bandına yakın seyreden oran, ekonomistlerden olumlu tepki aldı. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı %4,36’ya gerilerken, bu oran Kasım’da %6,03 idi. Benzer şekilde, eğlence ve kültür harcamalarında %3,82’lik bir artış kaydedildi (%3,93’ten düşüş). Sigorta ve finansal hizmetlerdeki fiyat artışı ise %5,58’den %3,78’e indi.

YÜKSELİŞ GÖSTEREN KALEMLER

Bununla birlikte, bazı tüketici fiyat endeksi (İÇİ) kalemlerinde artış devam etti. Restoran ve otel fiyatları %6,88 oranıyla artmaya devam ederken, Kasım ayındaki %6,84 seviyesini geride bıraktı. Taşıma harcamalarında %4,42’den %4,87’ye, çeşitli mal ve hizmetlerde ise %3,45’ten %3,86’ya çıkış görüldü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VERİLERİ

Çekirdek enflasyon oranı Aralık 2024’te %3,65’e yükseldi. Bu oran, bir önceki ay kaydedilen %3,58’lik son dört buçuk yılın en düşük seviyesinin üzerinde yer alıyor. Aylık bazda İÇİ %0,38 artışla piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı (%0,40). Çekirdek İÇİ ise %0,51 artış göstererek piyasa tahminlerini (%0,45) aştı.

Meksika’da işsizlerin sayısı 1,6 milyona ulaştı

GENEL DEĞERLENDİRME

Ekonomistler, enflasyondaki düşüşün özellikle gıda fiyatlarındaki yavaşlamanın etkisiyle gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Ancak, hizmet sektörü ve ulaşım gibi kalemlerdeki artış, dengelenmenin tam anlamıyla sağlanmadığına işaret ediyor. Enflasyon verileri, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tarafından açıklandı.