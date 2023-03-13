﻿Meksika-ABD sınırında göçmen gerginliği. Polis müdahale etti

Meksika'nın Chihuahua kentinde yer alan ve iki ülke sınırını birbirine bağlayan uluslararası köprüde toplanan göçmenler, ABD'ye geçmek için sınır muhafızlarıyla çatıştı.

ABD güvenlik güçleri, sınırı zorla geçmek isteyen çoğunluğu Venezuelalı yüzlerce göçmene göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Göçmenlerin sınır kapılarını zorlamasının yanı sıra dikenli teller ve duvarlarda açılan gediklerden de geçmeye çalıştıkları bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göçmenlerin toplu halde ABD tarafına geçmek için koşmaları yer alıyor.

ABD makamları hoparlörle yaptıkları duyuruda, belgesiz şekilde sınırı geçenlerin yasa dışı olacağını ve geri çekilmelerini istedi.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. (AA)