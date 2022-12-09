9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'da 47 gündür kayıp olan 5 balıkçı kurtarıldı   

Meksika'da 47 gündür kayıp olan 5 balıkçı kurtarıldı   

Meksika Körfezi’nde tekneleri arızalandıktan sonra sürüklenerek kaybolan 5 balıkçı 47 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.   

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 22:11
Takip Et

Meksika'da 47 gündür kayıp olan 5 balıkçı kurtarıldı   

Meksika'da 47 gündür kayıp olan 5 balıkçı kurtarıldı   
+
Aa
-

Meksika’nın güneyindeki Yucatan eyaletinden 23 Ekim 2022 tarihinde  tekne ile açıldıktan sonra tekne motorunun arızalanması sebebiyle Meksika Körfezi’nde yüzlerce kilometre boyunca sürüklenen 5 balıkçı, ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin sahil kasabası olan La Pesca açıklarında sağ olarak kurtarıldı. Kayıp balıkçıları bir karides teknesinin bulduğu ve arızalı tekneyi halatla kıyıya ulaştırdığı bildirildi. 

Denizde 47 gün geçirdikten sonra kurtarılan balıkçıların, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayeneleri sonucunda durumlarının iyi olduğu tespit edilirken, vücutlarında sıvı kaybı bulunduğu belirtildi.Balıkçılar, tekne ile açıldıktan 2 gün sonra motorun arızalandığını ifade ederken, kaybolduktan sonra yanlarındaki içme suyunun tükenmesi üzerine hayatta kalmak için yağmur suyu içtiklerini söyledi. 

Arızalanan teknenin Meksika Körfezi’nde 800 kilometreden fazla sürüklendiği tahmin ediliyor. (İHA)


                           

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
2
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
3
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
4
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
5
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
6
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
﻿CHP’li Kayışoğlu Meclis kürsüsünde ‘Hacıvat-Karagöz’ oynattı: Ha peçete ha beşli çete
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
7
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı.
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
﻿Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayayı hayattan kopardı
﻿Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayayı hayattan kopardı
﻿Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayayı hayattan kopardı
﻿Samsunspor kayaya çarptı
﻿Samsunspor kayaya çarptı
﻿Samsunspor kayaya çarptı
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Cins köpek hırsızları polis tarafından yakalandı
﻿Cins köpek hırsızları polis tarafından yakalandı
﻿Cins köpek hırsızları polis tarafından yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.