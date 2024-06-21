Meksika’da can kaybı artıyor

Meksika basınında yer alan haberlere göre, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyeleri düşmeye devam ediyor.

2024 yılının başından beri çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde aşırı sıcaklardan dolayı 155 kişi hayatını kaybetti.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aşmış durumda.

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, sadece 13-18 Haziran tarihleri arasında yüksek sıcaklıklara bağlı olarak 30 kişi yaşamını yitirdi.

Basında, yaklaşık 2,567 kişinin güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtiliyor.

Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, bazı eyaletlerde su seviyelerinin hızla düşmesine neden olan buharlaşma oranları artıyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik rahatsızlığı olan kişilere gereksiz yere belirli saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunmuştu.