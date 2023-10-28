Meksika’da Otis Kasırgası’nın Bilançosu Ağırlaşıyor

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, kasırgaya ilişkin son durumu açıkladı.

Ölenlerin Kimlikleri Belirlenmedi

Rodriguez, yaptığı açıklamada, kasırgada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini söyledi. Rodriguez, kaybolanların ise 10’a çıktığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kasırga 5. Kategoriye Yükselmişti

Otis Kasırgası, 26 Ekim’de 5. kategoriye yükselerek “yıkıcı” olarak nitelendirilmişti. Kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de kaybolmuştu.

On Binlerce Ev Hasar Gördü

Kasırga, Acapulco kentinde büyük hasara yol açtı. On binlerce evin zarar gördüğü ve elektriksiz kaldığı bildirildi. Kasırganın etkisini kaybetmesi için çalışmalar sürüyor.