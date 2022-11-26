Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi’nin (Cenapred) yayınladığı günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte yaşanan 3 patlamanın yanı sıra 160 kez de gaz ve duman çıkışı meydana geldi. Patlama sırasında yanardağ ağzından çıkan lav ve kül sütununun ise 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Raporda ayrıca patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirilerek bu bölgedeki Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde yaşayan vatandaşların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi. Yanardağda her an patlama meydana gelme ihtimali olduğuna da dikkat çeken yetkililer, çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle vatandaşlara yanardağ ağzından uzak durmaları uyarısı yapıldı.



Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.



Son bir yılda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Son olarak 22 Kasım’da patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda bugün meydana gelen 3 patlamayla birlikte 2022 yılı içerisinde kaydedilen toplam patlama sayısı 67’ye yükselmiş oldu. Yanardağda 2021 yılı boyunca ise 8 patlama meydana gelmişti.