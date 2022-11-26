26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda bugün 3 yeni patlama daha oldu. Yanardağda son bir ay içinde gerçekleşen toplam patlama sayısı 31’e yükseldi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 22:06
Takip Et

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama
+
Aa
-

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi’nin (Cenapred) yayınladığı günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte yaşanan 3 patlamanın yanı sıra 160 kez de gaz ve duman çıkışı meydana geldi. Patlama sırasında yanardağ ağzından çıkan lav ve kül sütununun ise 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Raporda ayrıca patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirilerek bu bölgedeki Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde yaşayan vatandaşların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi. Yanardağda her an patlama meydana gelme ihtimali olduğuna da dikkat çeken yetkililer, çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle vatandaşlara yanardağ ağzından uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Son bir yılda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Son olarak 22 Kasım’da patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda bugün meydana gelen 3 patlamayla birlikte 2022 yılı içerisinde kaydedilen toplam patlama sayısı 67’ye yükselmiş oldu. Yanardağda 2021 yılı boyunca ise 8 patlama meydana gelmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
1
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
2
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
3
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
4
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
5
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
6
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
7
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿Cemevi düzenlemesi yürürlüğe girdi
﻿Cemevi düzenlemesi yürürlüğe girdi
﻿Cemevi düzenlemesi yürürlüğe girdi
﻿İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı
﻿İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı
﻿İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı
﻿Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.