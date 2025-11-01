Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Mosso, sahnedeki enerjisi ve güçlü vokaliyle unutulmaz bir gece sundu. Konserdeki Güllü detayı ise ilgi çekti.

Konser öncesi hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Melek Mosso, hayranlarını coşkuya sürükledi.

ANNESİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Geceye damga vuran anlardan biri Melek Mosso’nun annesi Hatice Mosso’nun sahneye çıkması oldu. Kızına sarılan Hatice Mosso, “Benim gururum, her şeyim… İyi ki varsın, iyi ki seni doğurmuşum” sözleriyle seyirciden yoğun alkış aldı.

GÜLLÜ İLE PLAN YAPMIŞLAR

Pop Bizde’de yer alan bilgiye göre; Melek Mosso, Harbiye konseri için aylar öncesinden ünlü şarkıcı Güllü ile buluştu. İkilinin, konser gecesinde “Ödüm Kopuyor” ve “Sabah Olmadan” şarkılarını birlikte söylemesi planlanmıştı...

“MAHKEME SALONUNDAN EL ELE ÇIKTIK”

Geçtiğimiz haftalarda Serkan Sağdıç ile 2 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Melek Mosso, konser öncesi özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Mosso, boşanma için “Toksik bir ilişki yaşamadım. Beyefendi ve düzgün bir adamla evlendim. Aynı huzur duygusuyla birbirimizden ayrıldık. El ele gittiğimiz nikah masası, el ele çıktığımız mahkeme salonu oldu o kadar” dedi.