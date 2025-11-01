Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

Melek Mosso’nun Güllü planı ortaya çıktı: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu salladı! - Resim : 1

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Mosso, sahnedeki enerjisi ve güçlü vokaliyle unutulmaz bir gece sundu. Konserdeki Güllü detayı ise ilgi çekti.

Melek Mosso’nun Güllü planı ortaya çıktı: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu salladı! - Resim : 2

Konser öncesi hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Melek Mosso, hayranlarını coşkuya sürükledi.

Melek Mosso’nun Güllü planı ortaya çıktı: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu salladı! - Resim : 3

ANNESİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Geceye damga vuran anlardan biri Melek Mosso’nun annesi Hatice Mosso’nun sahneye çıkması oldu. Kızına sarılan Hatice Mosso, “Benim gururum, her şeyim… İyi ki varsın, iyi ki seni doğurmuşum” sözleriyle seyirciden yoğun alkış aldı.

Melek Mosso’nun Güllü planı ortaya çıktı: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu salladı! - Resim : 4

GÜLLÜ İLE PLAN YAPMIŞLAR

Pop Bizde’de yer alan bilgiye göre; Melek Mosso, Harbiye konseri için aylar öncesinden ünlü şarkıcı Güllü ile buluştu. İkilinin, konser gecesinde “Ödüm Kopuyor” ve “Sabah Olmadan” şarkılarını birlikte söylemesi planlanmıştı...

Melek Mosso’nun Güllü planı ortaya çıktı: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu salladı! - Resim : 5

“MAHKEME SALONUNDAN EL ELE ÇIKTIK”

Geçtiğimiz haftalarda Serkan Sağdıç ile 2 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Melek Mosso, konser öncesi özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Melek Mosso’nun Güllü planı ortaya çıktı: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu salladı! - Resim : 6

Mosso, boşanma için “Toksik bir ilişki yaşamadım. Beyefendi ve düzgün bir adamla evlendim. Aynı huzur duygusuyla birbirimizden ayrıldık. El ele gittiğimiz nikah masası, el ele çıktığımız mahkeme salonu oldu o kadar” dedi.

Melek Mosso’nun Güllü planı ortaya çıktı: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu salladı! - Resim : 7

Melek Mosso resmen boşandı! 2 yıllık evlilik tek celsede bittiMelek Mosso resmen boşandı! 2 yıllık evlilik tek celsede bittiMagazin
ABB’den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi... Gerekçesi bile açıklanmadıABB’den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi... Gerekçesi bile açıklanmadıMagazin