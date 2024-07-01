Melis Yılmaz imzayı attı

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Melis Yılmaz imzayı attı

Voleybolcu Melis Yılmaz yeni sözleşme imzaladı.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, iç transferde libero Melis Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları’ndan yapılacak açıklama şöyle:

“Son 2 sezondur takımımızda forma giyen başarılı liberomuz Melis Yılmaz, 2024-25 sezonunda da takımımızın başarısı için mücadele edecektir.”

1,67 boyunda 27 yaşındaki voleybolcu Fenerbahçe altyapısından yetişti.

Daha sonra da sırasıyla Fenerbahçe A takımı, Beşiktaş ve Aydın Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde forma giydi.

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