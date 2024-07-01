Melis Yılmaz imzayı attı

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, iç transferde libero Melis Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları’ndan yapılacak açıklama şöyle:

“Son 2 sezondur takımımızda forma giyen başarılı liberomuz Melis Yılmaz, 2024-25 sezonunda da takımımızın başarısı için mücadele edecektir.”

1,67 boyunda 27 yaşındaki voleybolcu Fenerbahçe altyapısından yetişti.

Daha sonra da sırasıyla Fenerbahçe A takımı, Beşiktaş ve Aydın Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde forma giydi.