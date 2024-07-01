UEFA soruşturma açtı. Ceza kapıya dayandı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiltere’nin genç yıldızı Jude Bellingham’ın, Slovakya ile oynanan Euro 2024 son 16 turu maçında gösterdiği abartılı sevinç nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

İngiltere’nin dramatik bir şekilde 2-1 kazandığı maçın son dakikalarında, Bellingham’ın attığı galibiyet golünün ardından Slovakya yedek kulübesine yönelik davranışları, UEFA Disiplin Komitesi tarafından incelenmeye alındı.

Maçın 90+5. dakikasında Bellingham’ın ağları havalandırmasıyla İngiltere, Slovakya karşısında beraberliği sağlayıp maçı uzatmalara taşıdı. Ancak, 21 yaşındaki oyuncunun gol sonrası rakip takımın yedek kulübesine yönelik abartılı sevinci, UEFA’nın dikkatini çekti ve davranış kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma süreci başlatıldı.

Bellingham, maç sonrasında yaptığı açıklamada, yaşananların sadece takım arkadaşları arasında yapılan bir şaka olduğunu belirtti. Ancak, UEFA’nın bu tür davranışları ciddiye aldığı ve disiplin ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası güttüğü biliniyor. Bu nedenle, genç oyuncunun gelecek maçlarda sahada olup olmayacağı veya herhangi bir ceza alıp almayacağı merakla bekleniyor.