Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı

Teknede verdiği etkileyici pozlarla hayranlarını şaşırtan Döngel'e sosyal medyada büyük ilgi gösterildi.
Rap sanatçısı Sefo ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemini meşgul eden ve sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişkisiyle adından söz ettiren Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.
Aşk yaşantısıyla sık sık magazin haberlerine konu olan Döngel, zaman zaman estetik operasyonlarıyla da adından söz ettiriyor.
Tatil sezonuna hızlı bir giriş yapan Döngel, verdiği dinamik pozlarla herkesi büyüledi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Melisa Döngel, tekne üzerindeki pozlarıyla göz doldurdu.