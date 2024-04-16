Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı

Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı
Kaynak: Haber Merkezi
"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Aşk Taktikleri" dizilerindeki rolleriyle tanınan 24 yaşındaki başarılı oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunun startını verdi.
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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı 1

Teknede verdiği etkileyici pozlarla hayranlarını şaşırtan Döngel'e sosyal medyada büyük ilgi gösterildi.

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı 2

Rap sanatçısı Sefo ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemini meşgul eden ve sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişkisiyle adından söz ettiren Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı 3

Aşk yaşantısıyla sık sık magazin haberlerine konu olan Döngel, zaman zaman estetik operasyonlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı 4

Tatil sezonuna hızlı bir giriş yapan Döngel, verdiği dinamik pozlarla herkesi büyüledi.

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı 5

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Melisa Döngel, tekne üzerindeki pozlarıyla göz doldurdu.

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı 6
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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları. Paylaşıma yorum yağdı 7
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