Hadise deniz sezonunu açtı. Pozlar peş peşe geldi

Ünlü sanatçı, ardı ardına yayınladığı bikinili fotoğraflarının yanı sıra, makyajsız ve havluyla sarınmış halini de takipçileriyle paylaştı.

Geçen sene iş adamı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise'nin evliliği beş ay gibi kısa bir sürede sona erdi.

Boşanmasının ardından ortaya atılan barışma iddialarını ise, “Bizde bir kitap iki kere okunmaz” sözleriyle reddetti.

Aşk söylentileriyle adından söz ettiren Hadise, sosyal medya hesabını yoğun bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Son paylaşımlarında bikinili fotoğraflarıyla dikkat çeken sanatçı, deniz sezonunun açılışını yaptığını duyurdu.