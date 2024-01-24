Meloni’nin şapkasından milyonlarca Afrikalı çıktı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmedi, iki taraftan da görüşmenin içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Herhalde, iki taraftan biri, görüşme konusunun halk tarafından bilinmemesini istedi. O taraf Erdoğan olsa gerek ki Meloni, görüşme içeriğinin kendisine yakın bir gazetede yayınlanmasını sağladı.

İtalya’nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Libyalı kaçakçıların durdurulması için Türkiye ile anlaşma” başlığını kullandı.

Gazete, "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, ‘Sultan Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" diye yazdı.

Habere göre bu yönde bir anlaşma, Meloni ile Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geçen Eylül’de New York’ta yaptığı görüşmede gündeme gelmişti.

Il Giornale’ye göre iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları halen yazılı anlaşma üzerinde çalışıyor.

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Türkiye tarafında ise görüşmenin içeriğini gazeteciler değil ama Meloni’ye İstanbul gezisi sırasında eşlik etmekle görevlendirilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı açıkladı.

Gezi sonrası Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Ortaylı, İtalya'nın Türkiye'ye göçmen göndermek istediğini ifade etti. Ortaylı şöyle dedi:

“Çok önemli bir tezleri var. Afrikalı göçmenler, İtalya'dan bize gelecekmiş. İtalya'nın yabancıyı kaldıracak bir yapısı yok. Ne mekânı yeter, ne hizmetleri yeter o çok açık.

Ama bizde zaten yeteri kadar var. Türkler o kadar da zenci düşmanı bir topluluk değildir. Problemimiz başka gruplarla; çiğ et yiyenler, affedersiniz sokakta işeyerek gezenler, sokaklarda yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var. İnşallah onları göndermezler...”

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Konuya sadece Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ dikkat çekti. Özdağ, Ortaylı’nın konuşmasıyla ilgili haberi ekleyerek, “Umarım doğru değildir. 2017’de Türkiye’de Anadolu Ajansı’nın İngilizce haberinde ülkemizdeki Afrikalı sayısı 1 milyon 750 bin olarak verilmişti. Bugün sayı 2 milyonun ötesinde. Mesele sadece Aksaray, Laleli ile sınırlı değil. Kütahya, Karabük gibi Anadolu şehirlerinde bile siyah cemaatler oluştu. Dünya’da azalan AIDS Türkiye’de artıyor. Avrupa’nın çöpünü para karşılığı ülkemize getiren AKP şimdi de ülkemizi daha fazla Asya ve Afrika’nın insan çöplüğü yapmamalı. Yeter artık.” diye mesaj yayınladı.

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Bu işte Türkiye’ye gelen insanların bir suçu yok! Onlar, içinde bulundukları kötü şartları değiştirmek için göç etmeye karar vermiş insanlar... ABD ve AB, onları Türkiye’ye sürerek, bir taşla iki kuş vurmuş oluyor; hem bu kadar insanın kendi ülkelerine gelmesini önlüyor hem de Türkiye’nin nüfus yapısını değiştiriyorlar. Bu durum AKP’nin kuruluş hedefleriyle de örtüşüyor. AKP, Türkiye’nin Türk devleti olmaktan çıkarılmasını hedefliyor, bunu açıkça söylüyorlar zaten... Başörtüsü, imam-hatip istismarları, bu hedefe ulaşmak için sadece bir araç... Yani milli devleti yıkmak için dini kullanıyorlar. Bu durumun ebediyen sürmeyeceğini bildikleri için de ülkenin nüfus yapısını değiştiriyorlar.

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Kıbrıs Türklerinin gizli kahramanı...

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Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı Yakan Cumalıoğlu’nun ifadesiyle “Kıbrıs Türklerinin gizli kahramanı ve temel taşı olan ve efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda yer alan, direnişin hafızası, istihbaratçısı, Rauf Denktaş’ın en yakınında bulunarak davaya karşılıksız hizmet eden”, Kurucu Meclis Üyesi, uzun yıllar Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Genel Başkanlığını sürdüren M. Halil Paşa hayatını kaybetti.

M. Halil Paşa’yı, yıllar önce Derviş Eroğlu’nun Başbakanlığı sırasında, KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nda, onur konuğu olarak Kıbrıs’a davet edildiğimizde tanımıştım. M. Halil Paşa ve arkadaşları, dernekte bir toplantı düzenleyerek, Kıbrıs Türklerinin mücadelesine katkılarımızdan dolayı Ergin Konuksever, Necdet Sevinç, ben ve o zaman köşe yazarı olan sanatçı Ahmet Şafak’a TMT’nin bozkurt amblemli sancaklarını gösteren birer Kıbrıs haritası hediye etmiş ve bir akşam yemeği vermişti. O harita, baba ocağındaki evimin başköşesinde asılı duruyor...

Güle güle milletini omuzunda taşıyan adam...