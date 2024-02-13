Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?
Meme kanseri, tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Meme kanserinde erken tanı, tedaviyi kolaylaştırdığı gibi meme kanseri tedavisinin başarı şansını da artırmaktadır. Peki, meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?

Meme kanserlerinin yaklaşık %80'i sütü taşıyan kanallardan, yaklaşık %20'lik kısım ise sütü üreten salgı bezlerinden ve bunların taşıyıcı kanallarla birleştikleri yerlerden gelişmektedir. Peki, meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, genellikle memenin hücrelerinde başlayan ve kontrolden çıkan anormal bir büyüme sonucu oluşan bir kanser türüdür. Meme kanseri, kadınları etkileme olasılığı daha yüksek olsa da, erkekler de nadir de olsa meme kanseri geliştirebilirler.

Meme kanseri çeşitli alt tiplere sahip olabilir ve bu türlerin tedavisi ve prognozu farklılık gösterebilir. Bazı meme kanserleri yavaş büyür ve vücut dışındaki diğer bölgelere yayılma eğiliminde değildir, ancak diğerleri daha hızlı büyüyebilir ve metastaz yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Meme kanseri genellikle aşağıdaki belirtilerle tanımlanır:

Göğüs kitleleri veya şişlikler: Genellikle elle hissedilebilen bir yumru veya sertlik.

Göğüs ağrısı veya hassasiyet: Göğüs bölgesinde ağrı veya hassasiyet.

Cilt değişiklikleri: Göğüs cildinde kızarıklık, pullanma veya başka bir değişiklik.

Meme başı değişiklikleri: Meme başındaki şekil, boyut veya renginde değişiklik.

Meme derisinde kalınlaşma veya çekinti: Meme derisinde çekinti veya portakal kabuğu görünümü.

Meme başı akıntısı: Meme başından kanlı veya sıvı akışı.

Erken evrelerde tespit edildiğinde, meme kanseri tedavi edilebilir. Meme kanseri tanısı genellikle mamografi, ultrason, manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve biyopsi gibi tıbbi görüntüleme ve testlerle konulur.

Tedavi genellikle cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi ve hedefe yönelik tedavileri içerebilir. Tedavi planı, kanserin evresine, türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Önleyici önlemler arasında düzenli mamografi taramaları, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve genetik risk faktörlerinin değerlendirilmesi yer alabilir.

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