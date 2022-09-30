Şimal kanseri yendi sahnelere döndü

Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanan 36 yaşındaki şarkıcı Şimal, sahnelere döndü.

Eski sağlığına kavuşan ve sahnelere kaldığı yerden devam etmeye başlayan şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda konser verdi.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isim, sağlık durumu hakkında “Şu an her şey yolunda gidiyor, kötü günleri geride bıraktım. Tamamen artık işe konsantre olmuş durumdayım. Güzel anlaşmalar yapıyoruz.” diye konuştu.

Şimal, desteği için nişanlısı Necati Arıcı’ya teşekkür ederek, önümüzdeki yaz evlenmeyi düşündüklerini açıkladı.

