Kanserle ilgili yeni gelişme: Farklı kanser türlerinde aynı belirtiler var

Kanserin erken dönemde yaşanan belirtileri, ilerleyen dönemdeki belirtilerden çok daha fazla önemseniyor. Çünkü kanserde erken teşhis büyük önem taşıyor. Kanser, erken teşhis edildiğinde müdahale etmek tedaviyi güçlü kılıyor.



BMC Palyative Care dergisinde konuyla ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmada, palyatif bakım ünitesinde tedavi gören hastalar şiddetli ve yaygın semptomları belirlemek üzere incelendi. Bilim insanları, ilerlemiş kanserli hastaların semptom şiddetini ölçmek için çalışma yaptı ve hastalarda görülen semptomların iyileşmesi ile ilgili faktörleri araştırdı. Cancer Research UK'ye göre, palyatif tedavi olarak adlandırılan tedavi türünün temel amacı hastaların yaşadığı semptomları azaltmak ve kişinin hayat kalitesini arttırmak.

Söz konusu çalışma, Ekim 2004 ile Aralık 2009 tarihleri arasında Tayvan'da bir palyatif bakım ünitesinde gerçekleşti. Belirti yoğunluğu, "Belirti Bildirim Formu" ile ölçüldü ve sıfırdan dörde kadar (hiç, hiçe eşit ve dört, aşırıya eşit) bir ölçekte derecelendirildi. Alınan önlemler, palyatif bakım ünitesinde birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci günlerde ölçüldü. Çalışma verileri aynı zamanda, rutin klinik kayıtları ve hastaların demografik verilerini de kapsadı.

İŞTE EN YAYGIN O SEMPTOMLAR

824 ileri kanser hastası katılımcı arasında ağrı, iştahsızlık ve kabızlık en yaygın ve şiddetli semptomlar olarak belirlendi. Katılımcıların yaşının da yaşanan semptomların ciddiyeti üzerinde etkili olduğu anlaşıldı. 65 yaş ve üstü hastalar, ağrı, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete ölçeklerinde 65'in altındakilere göre anlamlı derecede daha düşük puanlara sahipti. Ayrıca kadın hastalar kusma, iştahsızlık, ödem, depresyon ve anksiyete puanlamasında erkek hastalara göre daha yüksek orandaydı.