Memleket Partisi’nin 3 büyük ilden çıkaracağı isimler sızdı. Kulislerden bomba iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Memleket Partisi’nin 3 büyük ilden çıkaracağı isimler sızdı. Kulislerden bomba iddia
Memleket Partisi’nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday olarak koyacağı isimler merak edilirken kulis bilgisi sızdı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne az bir zaman kala siyasi partilerin hazırlıkları da hız kazandı. Partiler birbiri ardına il ve ilçe belediyesi bazında adaylarını duyurmaya devam ediyor.

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Seçimlerde yapacağı hamle merak edilen partilerden biri de Memleket Partisi oldu.

TV100 Yazarı Barış Yarkadaş konuk olduğu canlı yayında Memleket Partisi'nin İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

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MEMLEKET PARTİSİ'NİN ADAYLARI SIZDI

Yarkadaş şu ifadelere yer verdi:

"Kafalarında İstanbul, İzmir, Ankara adaylarını belirlemişler ama senin de ifade ettiğin üzere yarın açıklamayacaklar eğer görüşmeler yarından sonra tam anlamıyla koparsa İstanbul’da Mehmet Sevigen, Ankara’da Kayhan Yüreyir ve İzmir’de de başka bir isimle yollarına devam etmeyi düşünüyorlar."

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