Memleket Partisi’nin il başkanlığı çalındı

Memleket Partisi’nin Malatya İl Başkanlığı binası olarak kullanılan çadır çalındı. Çadır, polisin yardımıyla bulundu.

Memleket Partisi’nin il başkanlığı çalındı

Malatya’da deprem sonrası maddi yetersizliklerden ötürü konteynere geçemeyen Memleket Partisi’nin Malatya İl Başkanlığı olarak kurduğu çadır çalındı. Çadır polis ekiplerinin yardımıyla tekrar bulundu.

Malatya Söz adlı yerel bir sitenin haberine göre partinin, Abdullah Gül Parkı’nda kurulan çadırında faaliyetlerini yürüten Malatya Memleket Partisi İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, konuya dair şunları söyledi:

“Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı. Öyle bir bütçemiz olmadı. Seçim dönemiydi zaten, hemen çadırımızı kurup standımızı açtık. Hatta çadırımız bir kere çalındı. Emniyetten arkadaşların ilgilenmesi neticesinde bulduk. Şartlar şu anda bunu gerektiriyor, memnunuz, yapacak bir şey yok. Malatya’da bir yer tutmak çok mu zor? Diye yorum alıyoruz. Evet, burada sağlam ve uygun bir yer bulmak çok zor. Hem kiralar fahiş miktarda, hem de sağlam bir yer bulmak öyle kolay değil. İnsanlar başını koyacak yer bulmazken bizim böyle bir yere geçmemizin mümkünü yok. Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta.”

Çalınan çadırın bulunmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam partinin hesabından “Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta!” paylaşımı yapıldı.

Öne Çıkanlar
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Son Haberler
İlçe başkanları Kaftancıoğlu’ndan habersiz İmamoğlu ile görüştü. CHP kulislerinden sızdı Siyaset
İlçe başkanları Kaftancıoğlu’ndan habersiz İmamoğlu ile görüştü. CHP kulislerinden sızdı
ABD Milli Takımı'na 12. oyuncu bulundu Spor
ABD Milli Takımı'na 12. oyuncu bulundu
Yanlış beslenmenin vücuda etkileri neler? Diyetisyen ölümcül tehlikeleri açıkladı Sağlık
Yanlış beslenmenin vücuda etkileri neler? Diyetisyen ölümcül tehlikeleri açıkladı
Plakasız atık aracına 6 bin 890 TL ceza Yaşam
Plakasız atık aracına 6 bin 890 TL ceza
Öttü öttü bayıldı. Sahibi kayıt altına alındı Güncel
Öttü öttü bayıldı. Sahibi kayıt altına alındı
Kezzaplı saldırgan tutuklandı Yaşam
Kezzaplı saldırgan tutuklandı
Uygur Kardeşlerin İnanılmaz benzerliği. Nejat Uygur genlerini değil benliğini vermiş adeta Magazin
Uygur Kardeşlerin İnanılmaz benzerliği. Nejat Uygur genlerini değil benliğini vermiş adeta