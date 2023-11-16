Memleket Partisi CHP ile birleşiyor mu? Muharrem İnce’den olağanüstü zirve kararı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Özel'in genel başkan olması sonrası yaptığı ilk meclis grup toplantısında partiden ihraç edilenlere af çıkarılacağını açıklamasının yanı sıra partiden ayrılanlara da ‘baba evine dönün’ çağrısında bulunmuştu.

Ege’de Son Söz’den Oktay Güçtekin’in haberine göre genel seçimlerin ardından adeta sessizliğe bürünen Memleket Partisi’nde CHP’de yaşanan kabuk değişimi ve Özel’in yaptığı çağrı sonrası hareketlenme başladı.

Parti’nin üst kademelerinden edinilen bilgiye göre Özel’in genel başkan seçilmesi ve muhalefet adına 14-28 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesi sonrası oluşan siyasi iklimden kaynaklı Memleket Partisi’nin başta Muharrem İnce olmak üzere kadrolar halinde Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşeceği iddia edildi.

Taraflar arasında görüşmelerin başlatıldığı belirtilen süreçte Memleket Partisi yetkililerinin birleşmeye sıcak baktığı ve sürecin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanmasının beklendiği kulislerde yerini aldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYORLAR

Edinilen bir diğer bilgiye göre Memleket Partisi MYK Üyeleri, il başkanları Genel Başkan Muharrem İnce liderliğinde Ankara’da bir araya gelecek. 19 Kasım Pazar günü saat 12:00’da yapılacak olağanüstü toplantının ana gündeminde Mayıs seçimleri, 31 Mart 2024 seçimlerine giderken yol haritası ve ülkedeki siyaset yer alacak.

Toplantının bir diğer önemli konusu olarak da masaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘baba ocağına dönün’ çağrısı yatırılacak. İnce ve Özel arasındaki yakınlığı bilindiği süreçte birleşme konusunda karar çıkabileceği iddia edildi.