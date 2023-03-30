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‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ Lüleburgazlı izleyiciyle buluştu

"Memleketimden İnsan Manzaraları", Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Salonu’nda izleyiciyle buluştu. 

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:44
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‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ Lüleburgazlı izleyiciyle buluştu

‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ Lüleburgazlı izleyiciyle buluştu
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ANKA'da yer alan habere göre, Lüleburgaz Belediyesi’nin ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ etkinlikleri çerçevesinde sahnelediği Nazım Hikmet’in ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ eseri, büyük bir ilgiyle izlendi. Rutkay Aziz’in yönetmenliğini yaptığı oyunda, sanatçıların ortaya koydukları performans beğeni topladı.

Oyunun sonunda Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Rutkay Aziz’e çiçek takdim ederken; salonun duvarlarından birine Nazım Hikmet’in “Güneşli günler göreceğiz çocuklar” sözüyle silueti yansıtıldı. 

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