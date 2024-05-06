Kuaförlerden evlere kadar girdi. Uzmanlar uyarılarını sıraladı. Öldürüyor. Sosyal medya fenomenleri yayıyor

Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, bu tür uygulamaların aslında hastane koşullarında ve doktor gözetiminde yapılması gerektiğini, ancak sağlıkla ilgisi olmayan yerlerde bile yapıldığını ve bunun tehlikelerine işaret etti.

Doç. Dr. Dikme şöyle dedi:

"Sağlık kabinlerinde ve medikal donanımı olmayan yerlerde, bazen gereksiz yere yapılan enjeksiyonlar artık sıkça karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada influencerlar tarafından da bu tür uygulamaların reklamı yapılıyor. Moda haline gelen sarı serum, vitamin serumu, atom serumu gibi tedaviler sunuluyor. Bu durum o kadar yaygınlaştı ki, güzellik merkezleri ve kuaför salonlarından gelen vakalar bile var. Yoga ve pilates merkezlerinde ek tedavi olarak bağışıklık güçlendirici serumlar uygulandığına tanık oluyoruz. Hatta evlere servis şeklinde uygulamalar yapıldığını sosyal medyada görebiliyoruz. İnsanlar evlerinin bahçesinde damar yolu açılarak 'C vitamini atom serumu' gibi karışımlarla paylaşımlar yapıyorlar."

Doç. Dr. Dikme, hastane dışında yapılan bu enjeksiyonların çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Serum içeriğindeki maddelerin yaşa ve kiloya göre doz ayarlaması yapılmadan uygulanması, hızlı gelişen alerjik reaksiyonlara ve acil müdahale gerektiren durumlara yol açabilir. Bu durumlar ölümle sonuçlanabilir. Acil servislere başvuran vakalarda artış olduğunu ve yoğun bakıma alınan hastalar olduğunu gözlemliyoruz. Ani alerjik reaksiyonlar nefes darlığına, solunum yetmezliğine ve hatta kalp durmasına neden olabilir" dedi.

Ayrıca, 'atom' adı verilen serumlarda yüksek doz C ve B vitamini kompleksleri bulunduğunu ve vücudun ihtiyaç fazlasını hemen attığını, dolayısıyla vücuda gereksiz yük bindirildiğini belirtti.