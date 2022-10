﻿Memleketin katilleri pek iyi… Siz nasılsınız?

Cümleten selamlar…

“Yeniçağ Gazetesi’ndeki ilk yazımın şerefine bir tanışma merasimi yakışır” der hal hatır sorarak başlardım ama… Namusunuzla yaşıyor, çalmıyor, öldürmüyor, kadına, çocuğa ve hayvana zulmetmiyorsanız halinizin iyi olması ne mümkün(?)

Öyle ya… 3 ekmek alıp kasaya gittiğinizde “Pek iyi gördük sizi. 5 liranız cebinizde kalsın. 10 lira verseniz yeter.” diyen olmaz. Ekmeğin gideri bellidir, fırıncı ederini söyler. Sen de paşa paşa verirsin 3 ekmeğe 15 lira.

Ama hırsızı, sapığı, katili için öyle mi? “3 kere 5 eşittir 15. Öde suçunun ederini, çek cezanı” deniyor mu? Onların hesabı muğlak, adliye koridorlarındaki canilerin hali birbirinden iyi.

Mart ayında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. KADEM Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece takım elbise ve kravat takarak sergilenen tiyatrovari hareketler indirim gerekçesi olmayacaktır. İşkence ve eziyet gibi suçların cezası artırılacaktır " demişti ama…

Söz konusu mesajların gündem olduğu günlerde birkaç umutlandıran karar alınsa da düzen fabrika ayarlarına hızlı döndü.

Bunun en sarsıcı örneğini Haziran ayında Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı hakkındaki kararda gördük. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Avcı’nın cezası 'haksız tahrik'le 23 yıla indirildi.

Kilis'te geçen yıl 15 gün önce doğum yapmış eşini döverek öldüren Mahmut Muhammet Özyer mesela. Mahkeme Özyer’in halini tavrını pek bi beğenmiş. Önce müebbet verilen Özyer sonra duruşmadaki “tavırları” nedeniyle iyi hal indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış.

Konya'da eşi 37 yaşındaki Tuba Erkol'u, 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol da hali tavrı iyi görülenlerden. Mahkeme “Öldürürken zevk aldığına dair delil yok” diyerek Bekir Erkol’a ‘eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi sonra haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak cezasını 18 yıl 4 aya indirdi.

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"...Yine her ne kadar iddia makamı iddianamede canavarca his saikiyle suçun işlediğini belirtmiş ise de suça konu olayda sanığın canavarca his saikiyle hareket ettiğine dair somut bir delilin bulunmadığı, olayda 46 bıçak darbesinin olmasının bu bendin uygulanmasını gerektirmediğini, canavarca his saikinde sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz bir mutluluk duymasının gerektiği, hal bu ki suça konu olayda sanığın bir haz ve zevk duyduğuna ilişkin bir delil olmadığı, olayın ani gerçekleştiği, daha önceki maktule ile sanık arasındaki olan tartışmaların ve olay anındaki tartışmanın neticesi ile sanığın o an şuurunu kaybederek bir çok kez bıçakla maktuleye vurduğu bu itibarla canavarca his saikiyle bu suçun işlendiği hususunda somut bir delilin bulunmadığı anlaşıldığından..."

Bir de yaratılan “iyi hal” ortamında uzmanlaşanlar, vahşi dünyalarını okuma yaparak geliştirenler var. Elazığ'da çocuklarının gözü önünde öldürülen Aslıhan Alkılınç'ın katil zanlısı Ali Alkılınç'ın telefonu üzerinde yapılan teknik incelemede, gördük bunu da. Kadın cinayetinde ceza indirimi konulu hukuki makalelerden, cezai indirim gerektiren hastalıklara, erkek şiddeti ile ilgili örnek olaylardan işkence çeşidine göre verilecek cezalara kadar geniş çaplı bir araştırma yapan Ali Alkılınç’ta gördük katillerin ne derece bilinçli hareket ettiklerini.

Adli Tıp Kurumu, halen devam eden davada, boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alkılınç'ı öldüren sanık Ali Alkılınç’ın bu esnada cezai ehliyetinin tam olduğunu belirledi. Ancak mahkeme raporu kabul etmedi. Bir yanda Aslıhan Alkılınç gibi hayattan koparılan kadınlar için edilen mücadele tüm kararlılığı ile devam ederken, diğer yandan katillerde “iyi hal” bulanların adaletin terazisine sürdükleri kara lekeler canımızı acıtmaya devam ediyor.

Son yıllarda “iyi hal” zırvalığından faydalanan; 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan’ın katili Yalçın Özalpay, 17 yaşındaki Gizem Canbulut’un katili Eren Yıldız, 43 yaşındaki Sibel Köksal’ın katili İbrahim Köksal, 53 yaşındaki Fatma Gökçe’nin katili İlhan Gökçe, 33 yaşındaki Hatice Kaçmaz’ın katili Orhan Munis, 31 yaşındaki Gamze Ceylan’ın katili Hakkı Dündar, 33 yaşındaki Hayriye Tan’ın katili Hacı Osman Tan, 40 yaşındaki Asiye Aykan’ın katili Yılmaz Aykan, 43 yaşındaki Ayşe Altuntaş’ın katili Mehmet Taşdelen, 25 yaşındaki Seher Çatalca’nın katili Ceyhun Çatalca, 24 yaşındaki Hanife Babayiğit’in katili Mesut Babayiğit, 43 yaşındaki Ayşe Özlem Bağdemir’ın katili Tuncay Tezcan, 26 yaşındaki Sedef Berberoğlu’nun katili Lütfi Sefa Berberoğlu, 18 yaşındaki Berfin Yıldız’ın katili Cihat Kaycı, 31 yaşındaki Neslihan Kızılkaya’nın katili Halil Kızılkaya, 19 yaşındaki Burcu Çiftçi’nin katili Mehmet Çiftçi, 41 yaşındaki Elena Carnelia’nın katili İbrahim Timur, 27 yaşındaki Duygu Kadakal’ın katili Hayri Kadakal ve 39 yaşındaki Nurcan Efe’nin katili Dursun Efe işte bu lekelerden.