Memur-Sen'den bakanlık önünde eylem

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Ankara Şubesi üyeleri, '7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

KAYNAK: DHA
Memur-Sen'den bakanlık önünde eylem

Memur-Sen Ankara Şubesi üyeleri, '7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti'nden gelen ikinci teklifle ilgili bakanlık önünde eylem yaptı. Ellerinde, 'Zammı enflasyon değil, masa belirlesin' ve '3'er aylık teklif istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup, "Memuruz, haklıyız, kazanacağız" ve "Susma, haykır, refah payı haktır" gibi sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Ankara Temsilcisi Nevzat Öylek, Kamu İşveren Heyeti'nden gelen yetersiz teklifleri protesto ettiklerini belirterek, "Maalesef kamu işvereni, bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Kamu işvereni ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25'e çıkarmıştır. Bu ne demektir? Sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir. Teklif, bu haliyle, Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 içinde enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır" dedi.

‘GÜÇLÜ MEMUR İÇİN REFAH PAYI ŞART’

Teklifin gerçekçi olmadığını ifade eden Öylek, "Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için 'refah payı' uygulaması artık şarttır. Onun için sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur, güçlü memur için de refah payı şart. Onun için Memur-Sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz; alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün" diye konuştu.

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