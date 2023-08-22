Memur zamları için gizli toplantı başladı. Bakanlığın ışıkları yanıyor

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren pazarlıkların ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları toplu sözleşme görüşmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geldi.

Memur zamları için gizli toplantı başladı. Bakanlığın ışıkları yanıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç, müzakere aşamasının sona ermesine saatler kala devam ediyor.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren pazarlıkların ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geldi.

Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti'nin, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere edeceği öğrenildi.

Müzakerelerden çıkacak sonucun gece yarısında sözlü açıklama yapılarak duyurulması bekleniyor.

KESK: TİS KANUNU'NA UYULMADI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ise diğer sendikaların toplantıya alınmamasının kanuna aykırı olduğu belirtti.

KESK'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma Bakanlığı'nın bugün Memur Sen, Kamu Sen ve KESK'in de katılması gereken toplantıyı gerçekleştirmemiş olması Çalışma Bakanlığı'nın TİS kanununa uymadığını, bu masanın yok hükmünde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yandaş sendika ile kapalı kapılar ardında görüşülen TİS sürecinde gündüzün aydınlığında söz kuramayanlar, gecenin karanlığında kamu emekçilerinin haklarını sarayın sofrasına sunuyorlar."

keesk.jpg

İlgili Haberler
Memur ve emeklinin zam umudu için son durak
Erdoğan: Memurlara zam yapılırken emeklilere yapılmaması olacak şey değil
Memur-Sen bile istediği zam oranıyla Türkiye’de yaşamanın ne kadar zor olduğunu itiraf etti
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul toplu sözleşme görüşmelerinde kalp krizi geçirdi
Memur maaşları ne olmalı?
Memur zammında gözler salı gününe çevrildi
Memur zammında gözler salı gününe çevrildi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
KKM İLE DANS… Yazarlar
KKM İLE DANS…
Sızıntı, operasyon, ordulaşma!!! Yazarlar
Sızıntı, operasyon, ordulaşma!!!
Gazetecileri hapse atan ülke doları tutamaz! Yazarlar
Gazetecileri hapse atan ülke doları tutamaz!
Ekonomiyi doğru okumalıyız!.. Yazarlar
Ekonomiyi doğru okumalıyız!..
Milliyetçilik neden yükseldi sorusunun cevabını boşuna aramayın! Yazarlar
Milliyetçilik neden yükseldi sorusunun cevabını boşuna aramayın!
Başkanlık, Başyücelik, ve Zeus devleti! (1) Yazarlar
Başkanlık, Başyücelik, ve Zeus devleti! (1)
T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ