Memur zamları için gizli toplantı başladı. Bakanlığın ışıkları yanıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç, müzakere aşamasının sona ermesine saatler kala devam ediyor.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren pazarlıkların ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geldi.

Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti'nin, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere edeceği öğrenildi.

Müzakerelerden çıkacak sonucun gece yarısında sözlü açıklama yapılarak duyurulması bekleniyor.

KESK: TİS KANUNU'NA UYULMADI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ise diğer sendikaların toplantıya alınmamasının kanuna aykırı olduğu belirtti.

KESK'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma Bakanlığı'nın bugün Memur Sen, Kamu Sen ve KESK'in de katılması gereken toplantıyı gerçekleştirmemiş olması Çalışma Bakanlığı'nın TİS kanununa uymadığını, bu masanın yok hükmünde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yandaş sendika ile kapalı kapılar ardında görüşülen TİS sürecinde gündüzün aydınlığında söz kuramayanlar, gecenin karanlığında kamu emekçilerinin haklarını sarayın sofrasına sunuyorlar."